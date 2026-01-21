Yılın ilk faiz kararı belli oluyor! Merkez Bankası Ocak faiz kararını ne zaman açıklayacak, faiz beklentisi ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararı için geri sayım başladı. Öte yandan, AA Finans'ın 46 ekonomistle yaptığı faiz tahmini anketi, piyasalarda beklentiye de ışık tuttu. Peki, TCMB ocak faiz kararı ne zaman açıklanacak ve bu ay uzmanlar faiz kararında ne bekliyor?
Merkez Bankası, 2026 yılının ilk faiz kararını yarın açıklayacak. Yerel piyasalarda faiz kararı mercek altına alınırken, AA Finans 46 ekonomistle yaptığı faiz beklenti anketi sonuçlarını paylaştı. Peki, Merkez Bankası Ocak faiz kararı ne olur, uzmanlar ne öngörüyor?
TCMB 2026 OCAK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası yılın ilk faiz toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü yapacak ve faiz kararı saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşılacak.
AA FİNANS OCAK FAİZ BEKLENTİ ANKETİ YAYIMLANDI
AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.
Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.