Yılın son faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası'nda! Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Fed, bir sonraki toplantısı ile yılın son faiz kararını açıklayacak. ABD'de faiz indirim sürecine yönelik belirsizlik ve varlık fiyatlamalarındaki yüksek değerleme endişeleri nedeniyle geçen hafta küresel piyasalarda negatif bir seyir hakimdi ancak faiz indirimi ihtimalinde güçlenme ve Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmeler, seyri olumlu yönde çevirdi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed faiz kararı için gözler Banka tarafından yapılacak toplantıya döndü. New York Fed Başkanı John Williams'ın iş gücü piyasasının zayıflamasıyla kısa vadede faiz oranlarının yeniden düşürülmesi için alan gördüğünü söylemesi, piyasalarda risk iştahının artmasını sağladı. New York Fed Başkanı Williams'ın açıklamaları sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 69 seviyesinde seyrediyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasalarda son durum nedir?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED, yılın son faiz kararını 9-10 Aralık 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 10 Aralık 2025 saat 21.00'de belli olacak.
FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ, PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
ABD'de faiz indirim sürecine yönelik belirsizlik ve varlık fiyatlamalarındaki yüksek değerleme endişeleri nedeniyle geçen hafta küresel piyasalarda negatif bir seyir hakimdi. New York Fed Başkanı John Williams'ın iş gücü piyasasının zayıflamasıyla kısa vadede faiz oranlarının yeniden düşürülmesi için alan gördüğünü söylemesi, piyasalarda risk iştahının artmasını sağladı.
İstihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise azaldığını belirten Williams, para politikasının ılımlı şekilde kısıtlayıcı olduğunu aktardı.
New York Fed Başkanı Williams'ın açıklamaları sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 69 seviyesinde seyrediyor.
Analistler, Williams'ın açıklamalarına karşın Fed'in faiz kararı toplantısında üyeler arasında fikir ayrılıkları olabileceğine dair risklerin hala devam ettiğini söyledi. ABD'de yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar verilerinin de Bankanın bundan sonraki politikalarına dair ipucu vermesi bekleniyor.
Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gerilimlerin azalması da küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde risk algısının azalmasını sağladı.
Fed'in faiz indirim beklentilerinin artmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan düşüşle yüzde 4,06'ya gerilerken, dolar endeksi yatay seyirle 100 seviyesinde seyrediyor.
Rusya ve Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmelerin jeopolitik risklerin azalmasını sağlamasıyla altının onsu yüzde 0,6 azalışla 4 bin 45 dolardan işlem görüyor.
Geçen hafta yüzde 3,1 ile 6 Ekim haftasından bu yana en hızlı haftalık düşüşünü kaydeden Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,1 artışla 61,9 dolarda seyrediyor.