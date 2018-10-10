SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
meteor
YAŞAM
Haberler > YAŞAM

Yıllarca kapı takozu olarak kullandığı taş servet değerinde çıktı

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşanan ilginç olayda, 30 yıldır kapı takozu olarak kullanılan bir taşın 100 bin dolar ettiği ortaya çıktı

10.10.2018 - 16:46 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bugünlerde herhangi bir yerden, kapı takozu satın alabilir, kapılarınızın rüzgarda çarpmasını engelleyebilirsiniz. Ancak ABD'nin Michigan eyaletindeki bir çiftlikte 100 bin dolar değerinde bir kapı takozu kullanılıyor. Takozu bu kadar değerli kılan ise yıllar önce Dünya'ya düşmüş olması...

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan bir kişi 1988'de çiftlik satın aldı. İsmini açıklamak istemeyen kişi, çiftlikte garip bir kayaya rastladı. 

Çiftliğin eski sahibi ise kayanın 1930'larda mülke düşen bir göktaşı olduğunu söyledi. O da bu duruma aldırış etmeyerek kayayı 30 yıl boyunca kapı takozu olarak kullanmaya devam etti. Tabii bu süre boyunca çiftliğin yeni sahibinin çocuğunun göktaşını arada bir okula götürüyordu.

Ancak yıllar sonra çiftlik sahibi, göktaşı satışından para kazanılacağını öğrendi. Elindeki 10 kiloluk taşı satmaya karar verdi. Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan incelemeye göre nikel oranı %12 olan bir demir-nikel kayaydı.

Araştırmacılara göre 80 yıldır bir kapı takozu olarak kullanılan taşın değeri yaklaşık 100 bin dolar yani yaklaşık 604 bin TL'ydi. 

Konuyla ilgili ABD basınına konuşan Dr Sirbescu, "Bu kariyerim boyunca karşılaştığım en değerli obje" yorumunda bulundu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 2
  • Misafir 13 dakika önce
    anneanemin bahçe kapısında da böyle bir taş var. Yarın bi baktırayım
  • Misafir 24 dakika önce
    ne işe yaricakki.yani takoz olmasa ne olucak.onuda açıklasaydınız.
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X