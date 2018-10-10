Bugünlerde herhangi bir yerden, kapı takozu satın alabilir, kapılarınızın rüzgarda çarpmasını engelleyebilirsiniz. Ancak ABD'nin Michigan eyaletindeki bir çiftlikte 100 bin dolar değerinde bir kapı takozu kullanılıyor. Takozu bu kadar değerli kılan ise yıllar önce Dünya'ya düşmüş olması...

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan bir kişi 1988'de çiftlik satın aldı. İsmini açıklamak istemeyen kişi, çiftlikte garip bir kayaya rastladı.

Çiftliğin eski sahibi ise kayanın 1930'larda mülke düşen bir göktaşı olduğunu söyledi. O da bu duruma aldırış etmeyerek kayayı 30 yıl boyunca kapı takozu olarak kullanmaya devam etti. Tabii bu süre boyunca çiftliğin yeni sahibinin çocuğunun göktaşını arada bir okula götürüyordu.

Ancak yıllar sonra çiftlik sahibi, göktaşı satışından para kazanılacağını öğrendi. Elindeki 10 kiloluk taşı satmaya karar verdi. Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan incelemeye göre nikel oranı %12 olan bir demir-nikel kayaydı.

Araştırmacılara göre 80 yıldır bir kapı takozu olarak kullanılan taşın değeri yaklaşık 100 bin dolar yani yaklaşık 604 bin TL'ydi.

Konuyla ilgili ABD basınına konuşan Dr Sirbescu, "Bu kariyerim boyunca karşılaştığım en değerli obje" yorumunda bulundu.

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