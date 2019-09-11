İnme veya kalp krizi riskinizi yüzde 50’den 2’ye indirmeniz mümkün. Aynı şey diyabet riskiniz içinde söz konusu olabilir.
HT Stüdyo Sağlık’ta Ceyda Erenoğlu yıllık sağlık kontrolü olarak bilinen Check-up programlarının sağlığa yararlarını ve bilimsel yönünü Liv Hospital Sağlıklı Yaşam ve Check-up Kliniği Direktörü İç Hastalıkları Uzmanı Dr Metin Okucu ile masaya yatırdı. İşte izleyeceğiniz videoda yer alan konu başlıklarından bazıları...
*Yıllık sağlık kontrolleri sayesinde neler öğreneceksiniz?
* Günümüzde bu kontroller ile hangi hastalıklar erken teşhis edilip tehlike olmaktan çıkıyor?
*Yıllık sağlık kontrolleri ile hangi hastalık riskleri ne oranda azaltılıyor
*İnme ve kalp krizi riskini yüzde 50’den yüzde 2’ye düşürmek mümkün mü?
*Kardiyoloji kliniğinden “Bir şeyin yok” diyerek gönderilip merdivenlerde kalp krizi geçiren kişinin bilimsel açıklaması nasıl yapılır?
*Beyaz pirinçten uzak beslenmenin diyabet riskini yüzde 30 azalttığı doğru mu?
*”Egzersizin içinde 12 ilaç var” cümlesi ne demek?
*”7 dakikalık süper egzersiz” programları iddia edildiği gibi 30 dakikaya bedel metabolik fayda sağlıyor mu?
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