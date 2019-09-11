Yıllık sağlık kontrollerinin gereklerine uyarak kalp krizi ve inme riskinizi çok aza indirebilirsini

İnme veya kalp krizi riskinizi yüzde 50’den 2’ye indirmeniz mümkün. Aynı şey diyabet riskiniz içinde söz konusu olabilir.

HT Stüdyo Sağlık’ta Ceyda Erenoğlu yıllık sağlık kontrolü olarak bilinen Check-up programlarının sağlığa yararlarını ve bilimsel yönünü Liv Hospital Sağlıklı Yaşam ve Check-up Kliniği Direktörü İç Hastalıkları Uzmanı Dr Metin Okucu ile masaya yatırdı. İşte izleyeceğiniz videoda yer alan konu başlıklarından bazıları...

*Yıllık sağlık kontrolleri sayesinde neler öğreneceksiniz?

* Günümüzde bu kontroller ile hangi hastalıklar erken teşhis edilip tehlike olmaktan çıkıyor?

*Yıllık sağlık kontrolleri ile hangi hastalık riskleri ne oranda azaltılıyor

*İnme ve kalp krizi riskini yüzde 50’den yüzde 2’ye düşürmek mümkün mü?

*Kardiyoloji kliniğinden “Bir şeyin yok” diyerek gönderilip merdivenlerde kalp krizi geçiren kişinin bilimsel açıklaması nasıl yapılır?

*Beyaz pirinçten uzak beslenmenin diyabet riskini yüzde 30 azalttığı doğru mu?

*”Egzersizin içinde 12 ilaç var” cümlesi ne demek?

*”7 dakikalık süper egzersiz” programları iddia edildiği gibi 30 dakikaya bedel metabolik fayda sağlıyor mu?