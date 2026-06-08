Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz keyfi

Piyasalarda neler oluyor? ABD borsaları ve kripto neden çöktü? Dolar hegemonyası bitiyor mu? Putin tüm ülkeleri nasıl uyardı? Altın, gümüş ve doları neler bekliyor? Merkez Bankası faizi değiştirecek mi? Gıdada çok büyük kıtlık mı kapıda? Sistem çöküyor mu? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval soruyor;... Daha Fazla Göster

Piyasalarda neler oluyor? ABD borsaları ve kripto neden çöktü? Dolar hegemonyası bitiyor mu? Putin tüm ülkeleri nasıl uyardı? Altın, gümüş ve doları neler bekliyor? Merkez Bankası faizi değiştirecek mi? Gıdada çok büyük kıtlık mı kapıda? Sistem çöküyor mu? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval soruyor; Siyaset Bilimci/Gazeteci Sezin Öney, Beykent Üni. Öğrt. Üyesi Prof. Dr. Murat Ferman, İst. Aydın Üni. Öğrt. Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, İktisatçı/Yazar Mert Başaran ve Ekonomist Serhat Latifoğlu yanıtladı. Daha Az Göster