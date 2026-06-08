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        Haberler Magazin Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz keyfi - Magazin haberleri

        Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz keyfi

        Yılmaz Erdoğan, Köyceğiz'deki çiftlik hayatından yeni kareler paylaştı. Erdoğan, bahçe işleriyle uğraştığı ve köpekleriyle vakit geçirdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 18:04 Güncelleme:
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        Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz keyfi

        Yılmaz Erdoğan, bir süredir yaşamını Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki çiftlik evinde sürdürüyor.

        58 yaşındaki usta oyuncu, günlük hayatından kesitleri zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

        Erdoğan, son olarak bahçe işleriyle uğraştığı anları ve köpekleriyle çekilen fotoğraflarını, "Yaşamak şahit olmak, suyla toprağın sevdasına" notuyla yayınladı.

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        Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz hafta da pazardan alışveriş yaptığı kareleri "Köyceğiz'de pazar" notuyla paylaşmıştı.

        "İNZİVAYA ÇEKİLDİĞİM DOĞRU DEĞİL" DEMİŞTİ

        Daha önce Köyceğiz'e yerleşme kararını anlatan ustan yönetmen, "İstanbul’daki hayatım sadece AVM'de kahve içmek, trafikte beklemek ve eve dönmekten ibaretti. Orada bir plato kurduk ve işi de oraya taşıdık. İnzivaya çekildiğim doğru değil, tam tersi daha çok çalışıyoruz. Tarla işlerimiz var; buğdaydan susama kadar her şeyi ekiyoruz" demişti.

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