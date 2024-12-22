Yılmaz Erdoğan, taziye mesajı yayımladı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kalkışı sırasında çarpan ambulans helikopter, yakındaki boş alana düştü. Feci kazada helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve yardımcı sağlık personeli Selçuk Saykal şehit oldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

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Yılmaz Erdoğan ile BKM de birer taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, üzüntüsünü şöyle dile getirdi;