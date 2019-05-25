Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Yinal Yağan, makam aracı bariyere çarparak kaza yaptı. Ankara Çevre Yolu'nun Bağlum mevkisinde, Yasin Coşar'ın kullandığı Yağan'ın makam aracı, saat 09.30 sularında kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Peki Yinal Yağan kimdir? Yinal Yağan'ın sağlık durumu nasıl?

YİNAL YAĞAN KİMDİR?

Yinal Yağan, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Ululslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Yinal Yağan, ilk olarak 1991 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticret Müsteşarlığı ve İhracat Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak görev aldı.

Daha sonra Dış Ticaret Uzmanı olarak görev yapan Yinal Yağan 2000 yılında Tunus Büyükelçiliği'ne Ticaret Müşaviri olarak atandı. Daha sonra Başbakanlıkta göre alan Yağan Başbakanlık Dış Ticret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne Daire Başkanı olarak atandı.

Bundan sonraki süreçlerde bazı pozisyonlar için vekaleten yürüten Yinal Yağan yeniden Tunus Büyükelçiliği'ne Ticaret Müşaviri olarak atandı. 2016 yılına kadar yürüttüğü bu görevin ardından Ekonomi Bakanlığı'nda Dış Ticaret Uzmanı olarak görev alan Yinal Yağan 2017 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. En son olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı olarak görev yapmakta.

YİNAL YAĞAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Yinal Yağan, makam aracının bariyere çarptığı kazada hafif yaralandı.

TÜİK Başkanı Yağan hafif yaralanırken, makam aracının şoförü Coşar kazadan yara almadan kurtuldu.

Yağan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.