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HaberlerGündem3. SayfaYine aynı acı! Anne, baba ve oğul korona kurbanı - Haberler
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Mersin'de kahreden tablo: Aynı aileden 3 kişi 10 gün içinde koronaya yenildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde 10 gün içinde aynı aileden 3 kişi koronavirüse yenik düştü

Yine aynı acı! Anne, baba ve oğul korona kurbanı - Haberler
Yine aynı acı! Anne, baba ve oğul korona kurbanı
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HABERTURK.COM

Edinilen bilgiye göre Silifke Nüfus Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapan 48 yaşındaki Metin Karataş’ın, lise öğrencisi oğlu A. Karataş, bir süre önce Erdemli’deki dedesi Mustafa Karataş’ı ziyaret etti.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, liseli genç Silifke’ye döndükten sonra hastalık belirtisi gösterince yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Silifke Devlet Hastanesi’nde bir süre tedavi altına alınan genç, hastalığı yenmeyi başararak taburcu oldu.

10 GÜN İÇİNDE YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Liseli gençten sonra ise bu kez memur babası 48 yaşındaki Metin Karataş, hastalık belirtisi gösterince Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Metin Karataş, 10 gün önce yaşamını yitirdi.

Karataş ailesi oğulları Metin Karataş’ın acısını yaşarken bu kez hastalık belirtisi gösteren 74 yaşındaki Kamile Karataş ile 75 yaşındaki eşi Mustafa Karataş Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamile Karataş geçtiğimiz cumartesi günü, dün de eşi Mustafa Karataş yaşamını yitirdi.

YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Covid-19'dan art arda yaşamlarını yitiren Yörük Haber Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Yusuf Karataş’ın ağabeyi Metin, babası Mustafa ve annesi Kamile Karataş Erdemli Alata Mezarlığı’nda yan yana göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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