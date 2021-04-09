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Korkunç! 10 gün önce yayla evi kiralamaya gitti, sonrası korkunç

Mersin'in Silifke ilçesinde 10 gün önce yayla evi kiralamak için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Berrin Dalyanoğlu Keskin'in (50) acı haber geldi. Korkunç son, kayıp olarak aranan Keskin'in geçen yıl kiraladığı yayla evinin yakınından gelen sinyalle ortaya çıktı. Yayla evinin yakınındaki bir su kuyusunda bulunan Keskin'in cansız bedeninin taşlarla kapatılmaya çalışıldığı belirlendi

YİNE VAHŞET! Son dakika: Yayla evi kiralamaya gitti, sonrası korkunç
Yayla evi kiralamaya gitti, sonrası korkunç
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DHA

Mersin'in Silifke ilçesinde 10 gün önce yayla evi kiralamak için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Berrin Dalyanoğlu Keskin'in (50),kuyuda cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Mukaddem Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Berrin Dalyanoğlu Keskin, 30 Mart Salı günü yayla evi kiralamak için Mara Mahallesi'ne gitti. Kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, 2 Nisan'da jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

VAHŞETİ SİNYAL ORTAYA ÇIKARDI

Jandarma, Keskin'in bulunması için çalışma başlattı. Berrin Dalyanoğlu Keskin'in cep telefonun geçen yıl kiraladığı yayla evine yakın bir bölgede sinyal verdiğini tespit eden jandarma, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, yayla evinin yakınındaki bir su kuyusunun ağzındaki taşlarının yerinden söküldüğü belirlendi.

TAŞLARLA KAPATILMAYA ÇALIŞILMIŞ

İçerisinde az miktarda su olan kuyuda yapılan kontrolde, Berrin Dalyanoğlu Keskin'in cansız bedeni bulundu. Keskin'in cansız bedeninin taşlarla kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi. Kuyudan çıkarılan Keskin, incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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