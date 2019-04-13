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Elbette en güzeli yiyecek ve içecekleri tazeyken tüketmek ama ne yazık ki bu, her zaman mümkün olmuyor.
Bu nedenle besinleri uygun koşullarda saklamak gerekiyor. Peki yiyecek ve içecekleri nasıl koruyabilir, küflenmelerini ve bozulmalarını geciktirebilirsiniz?
Sütünüzün çabucak bozulmaması için çok pratik bir bilgimiz var. Sütünüze serptiğiniz bir tutam tuz, sütün daha uzun süre taze kalmasını sağlayacaktır.
Vakumlama yöntemiyle etinizi derin dondurucuda tazeliğini yitirmeden saklayabilirsiniz.
İlk olarak kilitli sandviç poşetinin içerisine dondurmak istediğiniz eti koyun.
Ancak poşetin ağzını tamamen kapamayın. Bir santimetre kadar, köşe kısmından poşeti açıkta bırakın.
Büyük bir kaseye su ilave edin. Poşetteki eti bu suya batırın ve vakumlama yöntemiyle içerideki tüm havanın dışarı çıkmasını sağlayın.
Poşetin ağzını tamamen kapayıp buzlukta muhafaza edebilirsiniz.
Çilek belki de en çabuk bozulan, küflenen meyvelerden bir tanesidir.
Peki çileklerin uzun süre taze kalması için ne yapmak gerekir?
Öncelikle büyük bir kaseye soğuk su dökün.
İçerisine 1 çay bardağı kadar sirke ilave edin.
Çileklerinizi bu suya batırıp çıkarın.
İşte böyle!
Çilekleriniz sirkeli su sayesinde daha uzun süre taze kalacaktır.
Arta kalan ekmekler, birkaç gün içerisinde küflenebiliyor.
Eğer buzdolabına koyarak ekmeğinizin bayatlamasını istemiyorsanız bir dal kereviz sapı tüm işinizi görecektir.
Kereviz sapı, ekmeğinizin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olacaktır.
1 hafta sonra bile ekmeğiniz taze kalacaktır.
Kurabiyelerinizi kavanozda muhafaza ettiniz fakat yine de bayatlamalarına engel olamadınız mı?
O zaman kavanoza koyduğunuz bir dilim ekmek, kurabiyelerin daha yumuşak kalmalarını sağlayacaktır.
İşte böyle!
Narin olmaları nedeniyle yeşillikler hemen canlılıklarını yitirir ve yumuşar.
Yeşilliklerin yumuşamaması için çok basit bir ipucumuz var.
Saklayacağınız yeşilliklerin taze ve çıtır çıtır kalması için havlu kullanabilirsiniz.
Sütünüzü asla buzdolabının bölmelerine koymamalısınız.
Sütü buzdolabı sıcaklığının daha sabit olduğu merkez kısımlara koyarsanız daha verimli bir sonuç elde edebilirsiniz.
Muzlar bildiğimiz gibi en kolay bozulan meyvelerden biri.
Muzların köklerine streç film sarın. Streç film, meyvelerin daha hızlı olgunlaşmasını sağladığı için muzlar uzun süre taze kalabilir.
Dilerseniz uzun süre kalıcı muzlar elde etmek için, birbirinden ayırarak da köklerini streç filmle sarabilirsiniz.
Marullar da kararmasıyla meşhur sebzelerimizden. Marulları daha taze olması için bir kağıt havluya sararak ağzı kapalı bir torbaya koyabilirsiniz.
İçinde marul olan torbayı buzdolabına koyduğunuz zaman, marulun kurumasını engellemiş olursunuz.
Avokadolar da taze tutulması zor meyvelerden.
Avokadolarınızı ikiye ayırarak streç filmle sarabilirsiniz.
Bu yöntemle avakadolarınızın oksitlenmeden dolayı kahverengiye dönmesini engellemiş olursunuz.
Kırmızı baharatlarınızı kesinlikle buzdolabında saklamalısınız. Böylelikle renklerini hatta lezzetlerini kaybetmezler.
Streç film ve alüminyum folyo oksijen çıkışını engellediği için peynirlerin kurumasına neden olur. Bu yüzden peynirlerinizi yağlı kağıda sararak buzdolabına koyabilirsiniz.
Domateslerinizi olgunlaştıktan sonra tezgaha koyun.
Soğuk hava, domateslerin olgunlaşmasını durdurur ve üzerindeki zarı yırtar.
Patatesleri, elmalar ile birlikte tutarak filizlenmesini engelleyebilirsiniz.
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