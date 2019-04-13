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Besinleri daha uzun süre saklama yolları

Giriş: 13.04.2019 - 09:51 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Çabuk bozulan, küflenen, tazeliğini koruyamayan yiyeceklere son! Sütünüzün çabucak bozulmaması için çok pratik bir bilgimiz var. İşte besinleri tazeliğini yitirmeden muhafaza edebilmek için birbirinden pratik bilgiler...

  • 1Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Elbette en güzeli yiyecek ve içecekleri tazeyken tüketmek ama ne yazık ki bu, her zaman mümkün olmuyor.

  • 2Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Bu nedenle besinleri uygun koşullarda saklamak gerekiyor. Peki yiyecek ve içecekleri nasıl koruyabilir, küflenmelerini ve bozulmalarını geciktirebilirsiniz? 

  • 3Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Sütünüzün çabucak bozulmaması için çok pratik bir bilgimiz var. Sütünüze serptiğiniz bir tutam tuz, sütün daha uzun süre taze kalmasını sağlayacaktır. 

  • 4Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Vakumlama yöntemiyle etinizi derin dondurucuda tazeliğini yitirmeden saklayabilirsiniz.

  • 5Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    İlk olarak kilitli sandviç poşetinin içerisine dondurmak istediğiniz eti koyun. 

     

  • 6Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Ancak poşetin ağzını tamamen kapamayın. Bir santimetre kadar, köşe kısmından poşeti açıkta bırakın. 

  • 7Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Büyük bir kaseye su ilave edin. Poşetteki eti bu suya batırın ve vakumlama yöntemiyle içerideki tüm havanın dışarı çıkmasını sağlayın. 

  • 8Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Poşetin ağzını tamamen kapayıp buzlukta muhafaza edebilirsiniz.

  • 9Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Çilek belki de en çabuk bozulan, küflenen meyvelerden bir tanesidir. 

  • 10Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Peki çileklerin uzun süre taze kalması için ne yapmak gerekir?

  • 11Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Öncelikle büyük bir kaseye soğuk su dökün.

  • 12Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    İçerisine 1 çay bardağı kadar sirke ilave edin.

  • 13Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Çileklerinizi bu suya batırıp çıkarın. 

  • 14Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    İşte böyle! 

  • 15Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Çilekleriniz sirkeli su sayesinde daha uzun süre taze kalacaktır. 

  • 16Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Arta kalan ekmekler, birkaç gün içerisinde küflenebiliyor. 

  • 17Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Eğer buzdolabına koyarak ekmeğinizin bayatlamasını istemiyorsanız bir dal kereviz sapı tüm işinizi görecektir. 

  • 18Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Kereviz sapı, ekmeğinizin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olacaktır.

  • 19Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    1 hafta sonra bile ekmeğiniz taze kalacaktır. 

  • 20Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Kurabiyelerinizi kavanozda muhafaza ettiniz fakat yine de bayatlamalarına engel olamadınız mı? 

  • 21Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    O zaman kavanoza koyduğunuz bir dilim ekmek, kurabiyelerin daha yumuşak kalmalarını sağlayacaktır. 

  • 22Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    İşte böyle!

  • 23Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Narin olmaları nedeniyle yeşillikler hemen canlılıklarını yitirir ve yumuşar. 

  • 24Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Yeşilliklerin yumuşamaması için çok basit bir ipucumuz var. 

  • 25Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Saklayacağınız yeşilliklerin taze ve çıtır çıtır kalması için havlu kullanabilirsiniz. 

  • 26Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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  • 30Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Sütünüzü asla buzdolabının bölmelerine koymamalısınız.

     

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    Sütü buzdolabı sıcaklığının daha sabit olduğu merkez kısımlara koyarsanız daha verimli bir sonuç elde edebilirsiniz.

     

  • 32Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Muzlar bildiğimiz gibi en kolay bozulan meyvelerden biri.

     

  • 33Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Muzların köklerine streç film sarın. Streç film, meyvelerin daha hızlı olgunlaşmasını sağladığı için muzlar uzun süre taze kalabilir.

     

  • 34Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Dilerseniz uzun süre kalıcı muzlar elde etmek için, birbirinden ayırarak da köklerini streç filmle sarabilirsiniz.

     

  • 35Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Marullar da kararmasıyla meşhur sebzelerimizden. Marulları daha taze olması için bir kağıt havluya sararak ağzı kapalı bir torbaya koyabilirsiniz.

     

  • 36Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    İçinde marul olan torbayı buzdolabına koyduğunuz zaman, marulun kurumasını engellemiş olursunuz.

     

  • 37Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Avokadolar da taze tutulması zor meyvelerden. 

     

  • 38Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Avokadolarınızı ikiye ayırarak streç filmle sarabilirsiniz.

     

  • 39Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Bu yöntemle avakadolarınızın oksitlenmeden dolayı kahverengiye dönmesini engellemiş olursunuz.

     

  • 40Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Kırmızı baharatlarınızı kesinlikle buzdolabında saklamalısınız. Böylelikle renklerini hatta lezzetlerini kaybetmezler.

     

  • 41Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Streç film ve alüminyum folyo oksijen çıkışını engellediği için peynirlerin kurumasına neden olur. Bu yüzden peynirlerinizi yağlı kağıda sararak buzdolabına koyabilirsiniz.

     

  • 42Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Domateslerinizi olgunlaştıktan sonra tezgaha koyun.

     

  • 43Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Soğuk hava, domateslerin olgunlaşmasını durdurur ve üzerindeki zarı yırtar.

     

  • 44Yiyecekleri daha uzun süre saklama yolları
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    Patatesleri, elmalar ile birlikte tutarak filizlenmesini engelleyebilirsiniz.

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