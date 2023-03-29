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YKS 2023 sınav tarihleri belli oldu! TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri

YKS 2023 sınav tarihleri belli oldu. Üniversite adayları başvuru süreciyle birlikte sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Hemen belirtelim ki YKS üç oturumdan oluşuyor. AYT ve YDT sınavları aynı gün TYT ise bir gün önce gerçekleşiyor. Merak edilen sınav tarihleri ÖSYM Sınav Takvimi'nde yer aldı. İşte 2023 YKS sınav tarihleri...

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  • YKS 2023 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi: TYT, AYT ve YDT oturumları sınav tarihleri

    ÖSYM 2023 Sınav Takvimi'nde yer alan YKS başvuru, sınav ve sonuç tarihleri,  Milletvekili Genel ve Cumhurbaşkanı seçimleriyle çakışma olasılığı nedeniyle sınav takviminden çıkarıldı. Ancak henüz resmileşmemekle beraber 14 Mayıs'ta yapılmasıyla ilgili gelen açıklamlar üzerine YKS sınav tarihi ÖSYM 2023 sınav takviminde yer aldı. Peki, 2023 YKS TYT ve AYT ne zaman? 2023 YKS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte merak edilen soruların cevabı...
  • YKS 2023 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi: TYT, AYT ve YDT oturumları sınav tarihleri

    YKS TARİHİ AÇIKLANDI!

    ÖSYM açıklaması şu şekilde;

    2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

    17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

    18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

    Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
  • YKS 2023 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi: TYT, AYT ve YDT oturumları sınav tarihleri

    YKS GERÇ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU,

    2023-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilenbankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

    - Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL,

    - TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL,

     

    - TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır

    YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YKS 2023 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi: TYT, AYT ve YDT oturumları sınav tarihleri

    Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

    Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 24 Mart 2023 tarihinde mesai saati bitiminde,ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 24 Mart 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

     

     
  • YKS 2023 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi: TYT, AYT ve YDT oturumları sınav tarihleri

    Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

    8-23 Mart 2023 tarihleri arasında 2023-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde 2023-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 27 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. 

     

     
  • YKS 2023 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi: TYT, AYT ve YDT oturumları sınav tarihleri

    Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, sınava başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir. 

     

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