Üniversite sınavı YKS 2023 bugün yapılacak olan son oturum YDT ile tamamlanacak. Dün Temel Yetenek Testi TYT'ye ve bugün saat 13.15'te tamamlanan Alan Yetenek Testi AYT'ye giren üniversite adayları merak içerisinde sınav sorularını ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, TYT - AYT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte YKS cevap anahtarıyla ilgili merak edilenler...