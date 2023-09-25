YKS 3. EK TERCİH VAR MI? 2023 ÖSYM kılavuzu ile YKS 3. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YKS 3. EK TERCİH VAR MI? 2023 ÖSYM kılavuzu ile YKS 3. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

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YKS 3. ek tercihin olup olmayacağı merak konusu oldu. YKS 1. ve 2. tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS 3. ek tercih tarihlerine çevrildi. Adaylar, 25 Eylül'de saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ek yerleştirme sonuçlarına ulaşabilecek. İşte YKS ek tercih var mı? 2023 ÖSYM kılavuzu ile YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...