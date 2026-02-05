Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem YKS başvuruları yarın başlıyor: 2026 YKS kılavuzu yayınlandı mı, TYT, AYT, YDT sınav tarihleri ne zaman, başvurular nasıl yapılacak, YKS sınav ücreti ne kadar?

        YKS başvuruları için geri sayım başladı! 2026 YKS kılavuzu yayınlandı mı, TYT, AYT, YDT sınav tarihleri ne zaman?

        ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru sürecine geri sayım başladı. Üniversite sınavına girecek binlerce aday, başvurularını 6 Şubat itibarıyla yapmaya başlayacak. Haziran ayında gerçekleşecek sınav, TYT, AYT, YDT olarak 3 oturum halinde uygulanacak. Adaylar başvurularını 2026 YKS kılavuzuna göre yapacak. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 14:02 Güncelleme: 05.02.2026 - 14:02
        1

        2026 yılının YKS maratonunda başvuru süreci yarın başlıyor. ÖSYM sınav takvimine göre YKS başvuruları, 6 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında alınacak. Üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerine yerleşmek isteyen adaylar, sınav ücretini yatırarak başvuru sürecini tamamlamış olacak. 2026 yılının YKS kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak. Bu kapsamda “2026 YKS oturumları TYT, AYT, YDT ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        2026 YKS BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR

        2026 ÖSYM takvimine göre YKS başvuruları 6 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla başlayacak. Başvurular için son gün 2 Mart 2026 olarak açıklandı.

        3

        YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar 2026 YKS başvurularını, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlayacak. T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle giriş yaptıktan sonra YKS başvuru formunu doldurarak başvurularını yapabilecekler.

        ÖSYM 2026 YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2026 YKS SINAV TARİHİ

        2026 ÖSYM sınav takvimi kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20–21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

        5

        TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI NE ZAMAN?

        YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.

        21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak. Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te yapılacak. Böylece 2026 YKS, iki gün süren üç oturumla tamamlanmış olacak.

        6

        2026 YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

        Geç başvurular 10 Mart 2026 tarihinde alınmaya başlanacak ve 12 Mart 2026’da sona erecek.

        7

        2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da ÖSYM tarafından ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM’nin duyuracağı kılavuz doğrultusunda yapacak.

        2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        2026 yılının YKS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzu 6 Şubat'ta yayımlanacak. Böylece üniversite sınavı başvuru ücreti belli olacak.

        2025 yılında ise YKS sınavının her oturumu için 450 TL olarak belirlenmişti.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
