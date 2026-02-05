2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da ÖSYM tarafından ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM’nin duyuracağı kılavuz doğrultusunda yapacak.

2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılının YKS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzu 6 Şubat'ta yayımlanacak. Böylece üniversite sınavı başvuru ücreti belli olacak.

2025 yılında ise YKS sınavının her oturumu için 450 TL olarak belirlenmişti.