YKS ek tercihlerinde son gün! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
25 Eylül Çarşamba günü başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemleri 30 Eylül Salı günü itibarıyla sona eriyor. Başvurularını belirtilen tarih aralığında tamamlayan adaylar, YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemleri sona eriyor. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılan başvuru işlemleri bu akşam 23.59 itibarıyla son buluyor. Başvuruların sona ermesinin ardından YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "YKS ek tercih tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
2025 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
2025 YKS ek tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 YKS ek tercih tarihleri belli oldu.
Kılavuza göre YKS ek tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te başladı ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. YKS ek tercih sonuçları ekim ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmesi olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Adaylar, 2025 YKS ek yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.
Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.