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        Haberler Bilgi Yaşam YKS ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2024 Üniversite YKS ek tercih/yerleştirme sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

        YKS ek tercih sonuçları açıklandı! 2024 YKS ek tercih/yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları için ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. 11 Eylül'de sona eren ek tercih başvurularının sona ermesiyle birlikte tüm gözler YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Herhangi bir bölüme yerleşemeyen adayların için fırsat olan üniversite ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki ÖSYM ile 2024 YKS ek tercih/yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 14:37 Güncelleme: 19.09.2024 - 19:03
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        YKS ek tercih sonuçları için bekleyiş bugün sona erdi. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar şansları bir kez daha YKS ek tercihleri ile denedi. YKS ek yerleştirme sonuçları son dakika duyurusu ile ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM’den ek yerleştirme sonuçlarının ardından açıklama yaptı. İşte, 2024 YKS 2. tercih sonuçları sorgulama ekranı...

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        YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 19 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

        Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

        EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        YKS EK KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

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        Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

        Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

        YKS EK YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA

        6- 11 Eylül tarihleri arasında alınan ek yerleştirme başvuruları 19 eylül günü sonuçlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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