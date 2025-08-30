YKS üniversite ek tercih başvuruları ne zaman?
YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler bu kez ek tercih dönemine çevrildi. İlk yerleştirmede istediği bölüme giremeyen ya da hiçbir programa yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci ikinci bir şans olacak. Üniversitelerde boş kalan kontenjanların YÖK tarafından açıklanmasının ardından ÖSYM, ek tercih kılavuzu ile birlikte başvuru sürecini başlatacak. İşte merak edilenler...
Üniversite hayali kuran binlerce aday için maraton bitmedi. 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sırada ek tercih süreci var. Boş kalan kontenjanlar doğrultusunda yapılacak ek yerleştirmeler, adaylara yeniden tercih yapma imkânı sağlayacak. Peki, 2025 YKS ek tercihleri için başvurular ne zaman başlayacak ve kılavuz yayımlandı mı? Detaylar haberimizde...
YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 YAYIMLANDI MI?
2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, üniversite ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştı.
Kılavuzun yayınlanmasının ardından YKS ek tercihleri, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.
Buna göre, bu sene de YKS ek yerleştirme kılavuzunun 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.
Kılavuzda üniversitelerin boş kalan kontenjanları, taban puanları ve ek yerleştirme kuralları yer alıyor.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi başlayacak. ÖSYM, boş kalan kontenjanları duyurduktan sonra öğrenciler yeni bir tercih listesi hazırlayacak.
Ancak YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Ek tercih sürecinin 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.
ÖSYM'den konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar, 2025 YKS ek tercih işlemlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel yapacak.
Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.