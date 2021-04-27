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HaberlerGündemEğitimYKS ertelendi mi? 2021 YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT oturum ta
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YKS ertelendi mi? 2021 YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT oturum tarihleri

2021 üniversite sınavı için heyecan git gide yükseliyor. Sınav hazırlıklarına devam eden binlerce öğrenci, YKS ertelendi mi ve üniversite sınavı ne zaman yapılacak gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte konuyla ilgili son durumu ve 2021 TYT, AYT, YDT oturum tarihleri...

YKS ertelendi mi? 2021 YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT oturum ta

2021 üniversite sınavı ile ilgili beklenen açıklamalar birbiri ardına geldi. Sınavlar hazırlanmaya devam eden binlerce öğrenci, üniversite sınav tarihlerini merak ediyor. Peki YKS ertelendi mi, sınav ne zaman gerçekleştirilecek? İşte 2021 YKS, TYT, AYT, YDT oturum tarihleri...

YKS ERTELENDİ Mİ?

YKS ile ilgili herhangi bir erteleme şu an için söz konusu değil.

2021 YKS NE ZAMAN?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.

Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.

TARİHLER DEĞİŞEBİLİR UYARISI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM “Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.

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