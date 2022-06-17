YKS GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLMASI SORUN TEŞKİL EDER Mİ?

YKS sınavına kısa bir süre kala öğrenciler YKS sınav giriş belgesi almak için çıktı alabileceği yerelere akın ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı öncesi YKS sınav giriş belgesi alacak olan adaylar YKS giriş belgesi siyah beyaz olmasının bir sorun teşkil edip etmeyeceğini merak ediyor.

YKS'ye girecek öğrenciler, ais.osym.gov.tr üzerinden alacakları YKS giriş belgesi ile sınava katılım sağlayabilecek.

YKS giriş belgesinin siyah beyaz olması veya renli olması sınava katılım konusunda bir sorun teşkil etmemektedir.