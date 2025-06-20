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        Haberler Bilgi Gündem YKS gözetmen ücretleri ne kadar olacak? ÖSYM YKS sınav görevlisi ücretleri açıklandı mı? 2025 YKS sınav görevli/ gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek?

        YKS gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman ödenecek?

        2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşırken, sınav günü görev alacak öğretmen ve akademisyenlerin alacakları ücretler de gündeme geldi. Gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu gibi çeşitli görevlerde yer alan eğitimciler, gelir vergisi dilimine göre farklı ücretler alacak. Özellikle ek gelir kaynağı olarak görülen bu görevler, öğretmenler için önemli bir avantaj sunuyor. Peki, 2025 YKS'de gözetmen olarak görev alan bir öğretmen ne kadar ücret alacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 09:30 Güncelleme: 20.06.2025 - 21:06
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        YKS için geri sayım sürerken, sınavda görev yapacak öğretmenler gözlerini ÖSYM tarafından açıklanan görevli ücretlerine çevirdi. Gözetmenlik, salon başkanlığı ve sınav sorumluluğu gibi görevlerde yer alacak kişiler, yeni yılda uygulanacak ücret tarifesini merak ediyor. Vergi dilimlerine göre değişiklik gösteren bu ödemeler, sınavdan sonra belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Peki, 2025 yılı YKS gözetmen ücreti ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek? Detaylar haberimizde...

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        YKS SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

        Birçok salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlarda görev alıyor.

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        2025 ÖSYM-MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Bu ücretler, 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için belirlenmiş olup, brüt ve net olarak belirtilmiştir. Ücretler, vergi dilimi ve diğer kesintilere göre değişiklik gösterebilir. Net ücretler, brüt ücretlerden gelir vergisi ve damga vergisi kesildikten sonra kalan tutardır.

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        ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2025:

        Bina Yöneticisi: 1384 TL

        Bina Sınav Sorumlusu: 1720 TL

        Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1521 TL

        Salon Başkanı: 1338 TL

        Gözetmen: 1223 TL

        Yedek Gözetmen: 1070 TL

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