YKS ne zaman? 2024 üniversite sınavı YKS başvuru ve sınav tarihi

YKS ne zaman? 2024 üniversite sınavı YKS başvuru ve sınav tarihi

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Hayalindeki bölüm ve üniversiteyi kazanmak için çalışmalarına devam eden milyonlarca aday YKS başvuru tarihlerini araştırıyor. Adaylar, üniversite sınavı başvurularını ÖSYM AİS mobil uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Peki, 2024 YKS ne zaman? İşte, üniversite sınavı başvuru tarihleri...