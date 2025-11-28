Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YKS ne zaman? 2026 YKS başvuru ve sınav tarihleri: TYT, AYT, YDT ne zaman, başvurular nasıl yapılır?

        YKS ne zaman? İşte 2026 YKS başvuru ve sınav tarihleri

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte gözler, milyonlarca öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na çevrildi. Üç oturumdan oluşan YKS için TYT, AYT ve YDT sınavlarının başvuru ve oturum tarihleri belli oldu. Üniversite hayali kuran adaylar, "YKS 2026 ne zaman yapılacak?" ve "Başvurular nasıl gerçekleştirilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM tarafından duyurulan 2026 YKS başvuru ve sınav günleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 00:58 Güncelleme: 28.11.2025 - 08:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS takvimi resmen duyuruldu. ÖSYM’nin yayımladığı sınav programıyla Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Üniversite sınavına hazırlanan adaylar, açıklamanın ardından YKS sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. “2026 TYT-AYT-YDT başvuruları ne zaman yapılacak?” sorusu gündemdeki yerini korurken, YKS oturumlarına dair tüm merak edilenler belli oldu. İşte merak edilenler...

        2

        YKS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ: YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        YKS başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

        3

        YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        YKS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

        Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

        YKS 2026 NE ZAMAN?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

        1. Oturum TYT 20 Haziran 2026

        2. Oturum AYT 21 Haziran 2026

        3. Oturum YDT 21 Haziran 2026

        YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

        2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Maduro'dan olası saldırıya karşı "hazır olun" talimatı
        Maduro'dan olası saldırıya karşı "hazır olun" talimatı
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Samsunspor sonunu getiremedi!
        Samsunspor sonunu getiremedi!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!