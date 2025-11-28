YKS ne zaman? İşte 2026 YKS başvuru ve sınav tarihleri
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte gözler, milyonlarca öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na çevrildi. Üç oturumdan oluşan YKS için TYT, AYT ve YDT sınavlarının başvuru ve oturum tarihleri belli oldu. Üniversite hayali kuran adaylar, "YKS 2026 ne zaman yapılacak?" ve "Başvurular nasıl gerçekleştirilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM tarafından duyurulan 2026 YKS başvuru ve sınav günleri…
YKS takvimi resmen duyuruldu. ÖSYM’nin yayımladığı sınav programıyla Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Üniversite sınavına hazırlanan adaylar, açıklamanın ardından YKS sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. “2026 TYT-AYT-YDT başvuruları ne zaman yapılacak?” sorusu gündemdeki yerini korurken, YKS oturumlarına dair tüm merak edilenler belli oldu. İşte merak edilenler...
YKS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ: YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YKS başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.
Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.
YKS 2026 NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.
1. Oturum TYT 20 Haziran 2026
2. Oturum AYT 21 Haziran 2026
3. Oturum YDT 21 Haziran 2026
YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.