        Haberler Bilgi Gündem YKS ne zaman? 2026 YKS başvuruları ne zaman alınacak? AYT, YDT, TYT ne zaman, başvurular nasıl yapılır?

        YKS ne zaman? İşte 2026 YKS başvuru ve sınav tarihleri

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimini yayımlamasıyla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanayan milyonlarca aday için kritik tarihler belli oldu. TYT, AYT ve YDT oturumlarının yer aldığı üç aşamalı sınav maratonunun hem başvuru hem oturum günleri takvime işlendi. Üniversite hayali kuran öğrenciler, "YKS başvuruları ne zaman başlayacak?" ve "2026 YKS hangi tarihte yapılacak?" sorularının yanıtlarına açıklanan resmi takvimle birlikte ulaşmış oldu. İşte 2026 YKS sürecine dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 00:48 Güncelleme: 10.12.2025 - 00:48
        1

        Üniversite sınavına hazırlanan adayların gözü ÖSYM’den gelecek açıklamadaydı ve beklenen duyuru yapıldı. ÖSYM, 2026 YKS takvimini paylaşarak TYT, AYT ve YDT oturumlarının net tarihlerini açıkladı. Başvuru sürecinden sınav günlerine kadar tüm aşamaların belirlenmesi, milyonlarca öğrencinin hazırlık planlarını şekillendirmesine imkân tanıdı. İşte 2026 YKS’ye dair merak edilen tüm tarihler ve sürecin ayrıntıları…

        2

        YKS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ: YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        YKS başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

        YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        YKS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

        3

        YKS 2026 NE ZAMAN?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

        1. Oturum TYT 20 Haziran 2026

        2. Oturum AYT 21 Haziran 2026

        3. Oturum YDT 21 Haziran 2026

        YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

        2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

