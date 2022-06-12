2022 YKS için geri sayım başlamış durumda. Yurt genelinde binlerce öğrencinin ter dökeceği zorlu sınav öncesi en çok; YKS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürüyor aramaları yapılıyor. İşte 2022 YKS ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKALANACAK?

YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.