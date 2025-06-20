YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? (TYT,AYT,YDT) 2025 YKS tarihi, saati, oturum bilgisi ve soru dağılımı

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın 3 Haziran 2025 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, 2025 YKS’ye başvuran toplam aday sayısı 2 milyon 560 bin 640 olarak kaydedildi.

Bunlardan 1 milyon 375 bin 383’ünü kız, 1 milyon 185 bin 257’sinin ise erkek adaylardan oluştuğunu belirten Özvar,

Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) başvuran aday sayısının 1 milyon 721 bin 52, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuranların sayısının ise 215 bin 447 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Özvar, adaylardan bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okuyan öğrenci sayısının 831 bin 487, bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra geçmişte herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeyen aday sayısının ise 1 milyon 102 bin 955 olduğunu açıkladı.