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        Haberler Sağlık YKS öncesi ailelere öneri!

        YKS öncesi ailelere öneri!

        Prof. Dr. Murat Eyüboğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilerin kaygılarını kontrol edebilmelerine yardımcı olmak için ailelere sınav sonucundan bağımsız olarak çocuklarının yanında olduklarını hissettirmeleri tavsiyesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 17:22 Güncelleme:
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        YKS öncesi ailelere öneri!

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Eyüboğlu, sınavın öğrenciler için önemli olduğunu fakat bunun hayatlarındaki tek çıkış yolu olmadığını söyledi.

        Sınav süreçlerinde çocukların belirli bir düzeyde kaygı yaşamalarını olağan karşıladıklarını belirten Eyüboğlu, hafif düzeyde kaygının çocukların motivasyonunu, dikkatlerini, odaklanmalarını artırıp daha zinde ve iyi çalışmalarını sağlayabileceğini kaydetti.

        Eyüboğlu, yüksek düzeyde kaygının ise öğrencileri rahatsız ederek başarılarını olumsuz etkileyebileceğine dikkati çekerek, "Sınava atfettiğimiz anlam eğer yüksekse çocuklar ailelerin de kaygılarını alıp sınav sürecinde performanslarının olumsuz etkilenebileceği bir kaygıyı yaşayabilirler. O nedenle çocukları mümkün olduğu kadar desteklemek ama desteklerken de sınavı hayatlarındaki tek nokta veya tek çıkış noktası olarak göstermemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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        Ailelerin çocuklarının başarılı olmasını istediğini belirten Eyüboğlu, bu başarı yolunda çocukları desteklemenin yolunun onları sadece sınava hazırlamak veya sınavda yüksek puan almalarını sağlamak olmadığını anlattı.

        Eyüboğlu, ailelerin sınav nedeniyle farkında olmadan bazen yaşadıkları kaygıları çocuklara aktarabildiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Zaten kendisi belli düzeyde kaygı yaşayan bir çocuk, ailenin de yaşadığı bu kaygıyı aldığı zaman sınav sürecinde performansı etkilenebiliyor. Çocukları mümkün olduğu kadar desteklemek, sınavdan çok bahsetmemek, geri sayım yapmamak gerekir. Sınavın sonucundan bağımsız olarak çocukların yanında olduğumuzu onlara hissettirmek, yapmamız gereken en önemli şey. Önce yapılması gereken tabii çocuğun yanında olduğumuzu hissettirmek."

        RUTİN YAŞAMDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAMALI

        "Çocukların değerini veya çocuklara karşı olan sevgilerini koşullu bir hale getirmek çok riskli." diyen Eyüboğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hele de bunu sınav gibi bir duruma bağlamak bizim istemediğimiz bir tablo. Bunun yanında sürekli sınavla ilgili konuşmak, başkalarıyla kıyaslama yapmak veya olası sınav sonuçlarıyla ilgili olumsuz senaryolar oluşturup bunu çocuğa yansıtmak, sınav sürecinde çocukların yaşamak istemediği tablolar. Bu hem ebeveynleriyle olan ilişkilerini olumsuz etkiler hem de çocukların sınav sürecinde yaşayacakları kaygıları biraz artırır."

        Eyüboğlu, öğrencilerin ve ailelerinin sınav öncesi yapmaları gereken en önemli hususun rutin yaşamlarında önemli bir değişiklik yapmamak olduğunu vurguladı.

        Özellikle son birkaç günde beslenme, uyku alışkanlıklarının değişmemesi, yaşamda daha önce yapılmayan aktivitelerin çok fazla denenmemesi gerektiğini anlatan Eyüboğlu, "Çünkü bunlar hem tıbbi hem de stresle ilişkili bazı sorunlar getirebilir. Çocuklara aslında sınavın onlar için önemli olduğunu ama tek çıkış yolu olmadığını hissettirmemiz gerekiyor" dedi.

        Eyüboğlu, sınav sonrasında ailelere sonuç ne olursa olsun çocukların yanında olmayı, onlarla keyifli zaman geçirmelerini tavsiye etti.

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