YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? 2026 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken milyonlarca aday sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından düzenlenecek TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde gözler sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, YKS ne zaman yapılacak, TYT, AYT, YDT sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2026 YKS tarihleri...
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin katılacağı 2026 YKS için heyecan giderek artıyor. Haziran ayında gerçekleştirilecek sınav öncesinde adaylar son hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerine ilişkin ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?" ve "YKS ne zaman?" İşte Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sınav takvimi...
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav giriş belgesi genellikle 10 gün önce adayların erişimine sunuluyor. ÖSYM’nin gelenekselleşmiş uygulamasına göre, 2026 YKS sınav giriş belgelerinin 10 Haziran 2026 civarında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması bekleniyor.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hangi okulda ve hangi salonda sınava gireceklerini öğrenebilecekler.
YKS SINAV TARİHLERİ 2026
YKS ilk oturumu TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacak.
1. Oturum: TYT (Temel Yeterlilik Testi)
20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak olan TYT oturumunda adaylara 165 dakika süre verilecek.
2. Oturum: AYT (Alan Yeterlilik Testi)
21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10:15’te gerçekleştirilecek AYT oturumunda adaylar 180 dakika boyunca soruları yanıtlayacak.
3. Oturum: YDT (Yabancı Dil Testi)
21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15:45’te yapılacak YDT oturumunda ise adaylara 120 dakika süre tanınacak.