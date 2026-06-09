Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin katılacağı 2026 YKS için heyecan giderek artıyor. Haziran ayında gerçekleştirilecek sınav öncesinde adaylar son hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerine ilişkin ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?" ve "YKS ne zaman?" İşte Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sınav takvimi...