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YKS sınavı ne zaman? - 2021 Üniversite sınavı ne zaman? İşte TYT, AYT, YDT oturum tarihleri

2021 üniversite sınavına ilişkin arayışlar iyice hız kazandı. Yurt genelinde binlerce öğrenci, üniversite hayallerini gerçekleştirmek için sınava hazırlanmaya devam ediyor. Peki YKS sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte 2021 YKS, TYT, AYT, YDT oturum tarihleri...

YKS sınavı ne zaman? - 2021 Üniversite sınavı ne zaman? İşte TYT, AYT, YDT oturum tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2021 yılında düzenlenecek YKS tarihini açıkladı. Öğrenciler büyük bir heyecana YKS sınavı ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. İşte 2021 YKS başvuru tarihi...

2021 YKS NE ZAMAN?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.

Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.

TARİHLER DEĞİŞEBİLİR UYARISI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM “Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.

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