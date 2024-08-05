Tercihler bitti, gözler sonuçlarda! 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sürecinde yavaş yavaş sona geliniyor. 4 Ağustos'ta tamamlanan tercihlerde, öğrencilere 24 üniversite seçme hakkı verildi. Tercihlerin tamamlanmasının ardından şimdi de gözler tercih sonuçları için ÖSYM'ye döndü. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
YKS maratonunda tercih dönemi geride kaldı. Normal şartlarda 2 Ağustos'ta bitmesi gereken tercihler, ÖSYM tarafından 4 Ağustos'a uzatıldı. Tercihlerini tamamlayan öğrenciler için şimdi de sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının, 4 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.
19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.
2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
YKS tercihleri, 25 Temmuz'da başladı ve 4 Ağustos 2024 tarihinde sona erdi.