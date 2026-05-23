Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim YKS ve LGS öğrencilerine "günde 10 saat çalışın" önerisi - Haberler

        Bayram tatilinde YKS ve LGS öğrencilerine "günde 10 saat çalışın" önerisi

        Dokuz günlük bayram tatilinin üniversite sınavı ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu belirten uzmanlar, öğrencilere tatil sürecini 10 saat ders çalışarak disiplinli bir çalışma programıyla değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 10:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        YKS-LGS öğrencilerine "günde 10 saat ders" önerisi

        Dokuz günlük bayram tatilinin başlamasıyla beraber sınava hazırlanan öğrenciler açısından verimli değerlendirilmesi gereken önemli bir süreç olduğunu söyleyen Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, tatilin öğrenciler için aynı zamanda eksiklerini tamamlama fırsatı sunduğunu belirtti. Aladağ, "9 günlük bayram tatili hem üniversite sınavına hazırlanan hem de LGS'ye hazırlanan öğrenciler için bir fırsat niteliğinde olabilir. Bu nedenle biz öğrencilere tatili fırsata çevirin diyoruz. Çünkü öğrenciler bayramı sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber başlayacaktır" dedi.

        "TATİL DÖNEMİNDE ORTALAMA 10 SAATLİK BİR ÇALIŞMA TEMPOSUNU YAKALAYABİLİRLER"

        Günlük 10 saatin ders çalışmaya ayrılmasını gerektiğine değinen Aladağ, "9 günlük tatilde öğrenciler mutlaka deneme sınavı çözmeliler ve deneme sınavlarında sınav saatlerine uygun bir dönemde çözmeleri güzel olacaktır. Deneme sınavlarından sonra ise çok güzel bir analiz gibi sınav analizi yapmalarını tavsiye ediyoruz. Sınavda eksik olduğu, yapamadığı, boş bıraktığı soruları ve hangi konulara ait olduğunu tespit edip bunlarla ilgili güzelce tekrarlar yapıp soru bankalarından tekrara gitmek durumundalar. Öğrenciler bu tatil döneminde ortalama 10 saatlik bir çalışma temposunu yakalayabilirler. Yani 24 saat olan bir öğrencinin 10 saatini ders çalışmaya ayırması çok güzel olacaktır. Çünkü sınavlardan sonra öğrencilerin tatil yapmak, eğlenmek, gezmek, spor yapmak için çok güzel zamanları olacaktır. Bu dönemde öğrenciler herhangi bir dersi ya da herhangi bir konuyu terk etmemeliler. Ben bu dersi yapamıyorum, şu konuyu anlamıyorum diye bu konuları terk etmek son derece yanlış bir tutum olacaktır. Bu nedenle öğrencilerin tüm derslere aynı şekilde yoğunluk vermeleri güzel olacaktır" ifadelerini kullandı.

        "SINAV SONRASINI SINAV SONRASINDA YAŞAYIN"

        Sınav öncesi olumsuz sonuçların öğrencinin motivasyonunu yakından etkilediğine değinen Aladağ, "Öğrenciler biz bayram tatilinde gezmek, arkadaşlarımızla vakit geçirmek ve aile büyüklerine gezmek istiyoruz diyeceklerdir. Biz bunlara da hayır demiyoruz. Ama bir gün bayramın ilk günü belki öğrenciler bu bayram ziyaretlerini büyüklerini ziyaret edecekler. Ama bunun dışındaki kalan günlerde kesinlikle ortalama 10 saatin altına düşmemeliler. Tabii anne ve babalar da burada önemli bir sorumluluk üstleniyor. Onlar da çocuklarına bu dönemlerde destek olmalılar. Onların çalışma alanlarını, fırsatlarını daha güzel değerlendirmeleri için onlara destek vermeleri gerekiyor. Hem veliler hem de öğrenciler lütfen sınav sonrası için kötü, olumsuz senaryolar yazmayın. Sınav sonrasını sınav sonrasında yaşayın. Bu günlerde sınav olmazsa ben ne yaparım, istediğim üniversiteyi kazanamazsam ben ne yaparım, istediğim LGS'deki okulu kazanamazsam ne yaparım gibi olumsuz düşünceler öğrencilerin bu dönemdeki sınav motivasyonunu düşürecektir. Kesinlikle öğrenciler bu dönemde disiplinli bir çalışma içerisinde fırsatları değerlendirecekler ve güzel bir şekilde sınava hazırlanacaklar" şeklinde konuştu.

        "SOSYAL MEDYA ÖĞRENCİLERİN ZAMANINI ÇALIYOR"

        Sosyal medyanın zararlarını anlatan Aladağ, "Tabii en büyük tuzaklardan bir tanesi de her zaman olduğu gibi öğrenciler için dijital medya. Bu sosyal medya alanlarına baktığımız zaman kesinlikle öğrencilerin zamanını çaldığını görüyoruz. Sosyal medya insanları uyuşturur. Ekran insanları uyuşturur. Bu nedenle öğrencilerin kesinlikle ekranlardan, kanallardan uzak durması gerekiyor. Bu öğrenciler sınavdan sonra güzel bir fırsat bulacaklar, tatil için iyi bir imkan yakalayacaklardır" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tokat'ta taşkın riskine karşı dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi

        Tokat'ta, Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşması ve bölgenin yağış almasının ardından kente giden Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "4 binin üzerinde hanenin tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 bin vatandaşımızın bu anlamda güvenlikli bölgelere alınması ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı