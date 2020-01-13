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Uzun süredir yaşamını Bodrum'da sürdüren 56 yaşındaki Yonca Evcimik, 5 Ocak'ta köpeği 'Dido'nun kaybolduğunu Instagram'dan duyurmuştu. Evcimik, dokuz gün sonra sosyal medya hesabından "Mutluluktan ağlıyorum" notuyla takipçilerine müjdeli haberi verdi.

"MUTLULUKTAN AĞLIYORUM"

2020'nin ilk haftasında köpeğini kaybeden ünlü sanatçı, her yerde evcil hayvanını arıyordu. Instagram'dan ilanlar paylaşan Yonca Evcimik, Dido'yu bulduğunu söyleyerek duygularını şu şekilde ifade etti:

Bulundu! Mutluluktan ağlıyorum... Canım kızım Dido'm bulundu ve kavuştuk şu an... Benimle birlikte dua eden, bulmak için paylaşım yapan herkesten Allah razı olsun. Çok mutluyum şu an şükürler olsun.

"ÇOK ŞÜKÜR"

Şarkıcının fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Deniz Seki de, Yonca Evcimik'in mutluluğuna ortak olarak "Canım benim nasıl sevindim... Çok şükür" yorumunu yaptı.