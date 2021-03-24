O kentte yoğun bakım oranı yüzde 70'i geçti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemYOĞUN BAKIM DOLUYOR! Son dakika: O kentte yoğun bakım oranı yüzde 70'i geçti!
ABONE OL

O kentte yoğun bakım oranı yüzde 70'i geçti!

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, "İl olarak vaka artış trendimizin zirvesine doğru adım adım ilerliyoruz ve yoğun bakım doluluğunda yüzde 70´in üzerinde rakamlara doğru tırmanıyoruz" dedi

YOĞUN BAKIM DOLUYOR! Son dakika: O kentte yoğun bakım oranı yüzde 70'i geçti!
O kentte yoğun bakım oranı yüzde 70'i geçti!
0:00 / 0:00
DHA

Haftalık verilere göre Samsun, her 100 bin kişide 508.97 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il olarak açıklandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, 3 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun´da, pandeminin ildeki genel seyri ve vaka dağılımı hakkında bilgi verdi.

"VAKA SAYILARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

DHA'da yer alan habere göre Samsun´da vaka sayısının artmaya devam ettiğini belirten Oruç, "Bu artışın hastanelerimizde oluşturduğu yük gün geçtikte artıyor. Son haftaya ait Covid-19 verilerini de dikkate alarak bir projeksiyon yaptığımızda, il olarak vaka artış trendimizin zirvesine doğru adım adım ilerlediğimizi ve yoğun bakım doluluğunda yüzde 70´in üzerinde rakamlara doğru tırmandığımızı görüyoruz.

"17 İLÇENİN 12'SİNDE VAKALAR ARTIYOR"

Samsun´da halen 17 ilçemizin 12´sinde vaka artışı sürüyor. İl olarak insidans hızımız yüz binde 508 ama 19 Mayıs ilçemizde bu oran yüz binde 837, Asarcık ilçemizde 766, Bafra ilçemizde 642, Terme ilçemizde 606, İlkadım ilçemizde ise yüz binde 599. Her ilçemiz kendi içinde koronavirüse karşı büyük bir mücadele gösterdiği gibi, etrafına hastalığı yeniden yayma riski nedeniyle de aynı zamanda çevresi için bir risk unsuru haline geliyor" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ 15 GÜN ÇOK ÖNEMLİ"

Samsun´un artık bir karar sürecinde olduğunu ifade eden Oruç, "Önümüzdeki 15 günün Samsun için koronavirüsle mücadelede ne kadar önemli hale geldiğini anlatıyor. Bu 15 günde şehir olarak, tüm bireylerimizle, küçüğümüzden büyüğümüze tüm insanlarımızla bir karar vereceğiz. Maske, sosyal mesafe, el hijyeni kurallarına uyup yoğun bakım ve yatan hasta oranlarımızı makul seviyelere çekip, sevdiklerimizi mi koruyacağız ya da önlemleri boş verip vaka sayımızı artırıp onların hayatını tehlikeye mi atacağız. Vereceğimiz karar aslında bu kadar basit.

"AŞI ÇALIŞMASINA ZAMAN TANIMAMIZ GEREKİYOR"

İlimizde şu ana kadar 285 bin doz aşı yapıldı. Bu da şehrimizdeki insanların önemli bir kısmının aşı sürecine dâhil olduğu anlamına geliyor. Her geçen gün artacak olan bu rakam, koronaya karşı kazanacağımız zaferde en büyük gücümüz olacak.

Bu nedenle bir yıldır insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, kamu görevlilerimizin gösterdiği özverileri daha değerli kılmamız, aşı çalışmalarına zaman tanımak için doğru kararı vermemiz gerekiyor.

"MAVİ'YE ULAŞMAK BİZİM ELİMİZDE"

İlimizde vakaların azalması ve hedefimiz olan maviye ulaşmak ancak bizim elimizde. İnşallah el birliğiyle ilimizdeki vaka sayısını, vakalar hastanelerimizdeki yükü daha fazla artırmadan önce durduracağız" ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kalaslı saldırıda karar! - Haberler
GÜNDEMKalaslı saldırıda karar!
AK Parti yeni MKYK listesi - AK Parti 7. Olağan Kongresi MKYK listesi belli oldu
GÜNDEMAK Parti yeni MKYK listesi belli oldu
KPSS ne zaman? KPSS 2021 başvuru tarihi nedir? ÖSYM 2021 KPSS başvuru tarihleri
GÜNDEM2021 KPSS ne zaman?
Batman'daki Nevruz kutlamalarında 25 gözaltı!
GÜNDEMBatman'daki Nevruz kutlamalarında 25 gözaltı
Batman'da faciadan dönüldü! Rüzgara dayanamadı
GÜNDEMBatman'da faciadan dönüldü! Rüzgara dayanamadı
Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman? MEB AÇIKLADI!
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
BARANLARIN DOLULUK ORANI! Son dakika: 24 Mart barajların doluluk oranı ve barajlarda son durum!
GÜNDEMİSKİ'den açıklama! İşte barajlarda son durum!
KORKUNÇ SÖZLER! Emekli çiftin katilinden akıllara durgunluk veren sözler! - Haberler
GÜNDEMEmekli çiftin katilinden korkunç sözler!
AÖL sınavı ne zaman ve nasıl olacak? MEB AÇIKLADI! MEB AÖL sınav tarihleri ve AÖL giriş ekranı
GÜNDEMAÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Lise sınavları iptal mi? Lise 9, 10, 11. sınıf sınavları iptal mi?
GÜNDEMLise sınavları iptal mi?