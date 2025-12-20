Habertürk
        YÖK Başkanı Özvar: Öğrenci talebinin azaldığı programların kontenjanlarında düzenleme yapılacak

        YÖK Başkanı Özvar: Öğrenci talebinin azaldığı programların kontenjanlarında düzenleme yapılacak

        Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, başta diş hekimliği, eczacılık, eğitim fakültesi programları, hukuk, psikoloji ve mimarlık bölümleri olmak üzere, talebin azaldığı programların kontenjanlarında düzenleme yapılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 15:35 Güncelleme: 20.12.2025 - 15:35
        "Kontenjanlarda düzenleme yapılacak"
        Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

        Bu yılın üçüncü çeyreğinin istihdam verilerine göre, Türkiye'de, istihdama genel katılım oranının yüzde 54,4, yükseköğretim mezunlarının istihdama katılım oranının ise yüzde 77 olduğunu belirten Özvar, "Eğitim düzeyleri yükseldikçe iş gücüne katılım oranları artmaktadır, eğitim düzeyi yükseldikçe istihdam edilme oranı yükselmektedir" dedi.

        Özvar, genel işsizlik oranlarının üniversite mezunlarına kıyasla daha düşük seyretmesinin, daha düşük eğitimli grupların istihdama katılım oranlarının az olmasından kaynaklandığını dile getirdi.

        YÖK olarak üniversitelerde geleceğin yetkinlikleri ve mesleklerini kazandıracak yeni programlar tasarladıklarını ifade eden Özvar, son 3 yıldır yükseköğretimde istihdamla bağı azalan veya demode olmuş programları, sistemin dışına çıkardıklarını belirtti.

        Özvar, bu doğrultuda 175 programın tür olarak yükseköğretim sisteminin dışına çıkarılarak, 443 programın kontenjanının düşürüldüğünü söyledi.

        Bilişim ve yapay zekanın yanı sıra sağlık ve tarımda dijital dönüşüme ayak uyduracak yeni programlar oluşturduklarını, bazı programların ise tamamen kapatıldığını vurgulayan Özvar, şöyle konuştu: "YÖK olarak öğrencinin teveccüh etmediği programları yakından takip ediyoruz. 3 sene kontenjanı hep azalma seyri içerisinde olan programların kontenjanlarını ciddi oranda kısma yönüne gidiyoruz. Geçen sene devlet üniversitelerinde hangi programlarda kontenjanları azaltma yoluna gittiysek, bu düzenlemenin aynısını bu sene vakıf üniversitelerinde de yapacağız. Diş hekimliği, eczacılık, eğitim fakültesi programları, hukuk, psikoloji, mimarlık başta olmak üzere, öğrencilerimizin teveccühünün azaldığı veya resmi ve özel sektörden topladığımız veriler dahilinde yeteri kadar mezun sayılarına ulaştığımız programların kontenjanlarında yeni düzenlemeler yapacağız."

        "8 SÖMESTİRLİK EĞİTİM 3 YILDA TAMAMLANABİLECEK"

        Prof. Dr. Özvar, üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesine olanak sağlayacak düzenlemeye ilişkin, öğrencilerin program yeterlilikleri ve öğrenim çıktılarından taviz vermeden daha kısa sürede mezun olmalarının önünü açmak istediklerini kaydetti.

        Bu konudaki çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten Özvar, şu ifadeleri kullandı: "Bir sene içinde 3 sömestir mantığıyla, 14 haftayı biraz daha kısaltarak ama öğrencinin alacağı kredileri, yapacağı projeleri, yapacağı çalışmaları kısaltmadan, eylülde başlayıp temmuzda bitecek şekilde 11-12 haftalık bir sömestir mantığıyla programları yeniden düzenliyoruz. Önümüzdeki yıla yetiştirmeyi, eğer yetişemezse de bir sonraki döneme yetiştirmeyi arzu ediyoruz. 4 yıllık lisans eğitiminde öğrencilerimiz aynı kredi sayısıyla yani 240 AKTS ile mezun olacaklar. 4 yılda bir öğrencimiz 240 AKTS alır. 2 yıllık ön lisans programlarında ise 120 kredi alır. Biz onlarda bir kısalmaya meydan vermek istemiyoruz. Yine 8 sömestir eğitim görecek çocuk ama 8 sömestiri 3 yılda tamamlayabilecek. Bu Türkiye'de ilk defa uygulanacak. 1-2 üniversitemizde, bir vakıf üniversitemizde bunun denemeleri birkaç yıldan beri zaten yapılıyor."

        Özvar, mevcut staj sürelerinin öğrencilerin ve iş yerlerinin beklentilerine uymadığını, bu doğrultuda en az bir dönem sürecek uzun süreli stajların hayata geçirileceğini de vurgulayarak, "İnanıyoruz ki öğrencilerimiz uygulamanın içine ne kadar fazla girerlerse mezuniyet sonrası iş gücüne katılım o derecede kolay olacaktır" dedi.

        Öğrenci affı konusunun da TBMM'de değerlendirildiğini ifade eden Özvar, "Hiç şüphe yok ki YÖK'e de bu konuda soru sorulacaktır, biz bu konuda bir değerlendirme yapıyoruz. Yani kaç öğrenci sistemin dışına çıktı, kaç tanesi içeride, bize konu intikal ettiğinde af konusunda görüşlerimizi kamuoyuyla ve meclisimizle paylaşacağız" diye konuştu.

