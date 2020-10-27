YÖKDİL başvuru son gün tarihi, adaylar tarafından merak konusu oldu. Başvurular ÖSYM'nin ais sistemi üzerinden alınıyor. Peki, 2020 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

YÖKDİL BAŞVURU SON GÜN TARİHİ NEDİR?

21 Ekim'de başlayan YÖKDİL sınav başvurusu 2 Kasım Pazartesi 2020 günü sona eriyor.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YÖKDİL BAŞVURU

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2020

YÖKDİL başvuru sınav ücreti 130 TL olarak belirlendi. Ücret ödeme için belirlenen son gün 3 Kasım olarak duyuruldu.