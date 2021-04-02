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YÖKDİL sonuçları 2021: ÖSYM YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuç tarihi

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) yapıldı. Adaylar YÖKDİL sonuç tarihini araştırıyor. Peki YÖKDİL sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihi...

YÖKDİL sonuçları 2021: ÖSYM YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuç tarihi

YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, heyecanla sınav sonuçlarını bekleyen adayların şimdiden gündemine geldi. Yabancı dil puanı almak için gerçekleşen YÖKDİL 47 sınav merkezinde yapılacak. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanları ile Arapçada sadece sosyal bilimler alanında gerçekleşecek olan sınavın sonuçları için gözler ÖSYM'de. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YÖKDİL 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre, 2021-YÖKDİL/1 sınav sonuçları 20.04.2021 tarihinde açıklanacak.

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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