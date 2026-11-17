İzmir'in Bornova ilçesindeki Mediha Mahmutbey Ortaokulu’nun bahçesinde yıllardır atıl durumda bulunan bir konteyner, okul yönetimi, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve hayırseverlerin ortak çalışmasıyla yeniden kullanıma kazandırıldı. Yenilenerek sarı bir okul otobüsü görünümüne kavuşturulan konteyner, öğrencilerin yararlanabileceği bir zeka oyunları alanı olarak düzenlendi.

İçerisine oyun masaları, tabureler ve çeşitli kutu oyunları yerleştirilen alanda öğrencilerin problem çözme, stratejik düşünme, dikkat ve muhakeme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Konteynerin çevresinde geri dönüştürülmüş lastikler ve ahşap paletler kullanılarak bir de oturma alanı oluşturuldu. Böylece öğrencilerin kapalı alanın yanı sıra açık havada da birlikte vakit geçirebilecekleri bir ortam hazırlandı.

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Açılışı gerçekleştirilen projenin hayata geçirilmesine hayırsever İsmail Kuşgöz, Yeter Ki İyilik Olsun Derneği, Okul Müdürü Hüseyin Yaldız, matematik öğretmenleri Nazmiye Girşen Yücel ve Damla Akın ile veliler ve öğrenciler katkı sağladı.

EKRAN BAŞINDA GEÇİRİLEN ZAMANA ALTERNATİF

Milli Eğitim Bakanlığının “Maarifin Kalbinde Oyun” temasıyla da ilişkilendirilen proje, öğrencilerin dijital ortamlardan uzaklaşarak akranlarıyla yüz yüze etkileşim kurabilecekleri bir alan oluşturmayı amaçlıyor.

Akran zorbalığı ve dijital bağımlılıkla mücadeleye katkı sunması da hedeflenen projede, oyunlar aracılığıyla öğrenciler arasındaki arkadaşlık ilişkilerinin güçlendirilmesi ve birlikte hareket etme kültürünün geliştirilmesi öngörülüyor.