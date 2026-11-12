Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Eğitim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

        Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

        Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci, 16-20 Kasım'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 09:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

        Birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

        Öğretmenlerin de 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmaları, 16-20 Kasım'da Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek.

        16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak kasım dönemi mesleki çalışmaları, 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar erişime açık olacak.

        ÖĞRENCİLER 23 KASIM'DA DERS BAŞI YAPACAK

        Ara tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılı birinci dönemi 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma sona erecek.

        REKLAM

        İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma gününe kadar sürecek.

        İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi başlayıp 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 10 Kasım 2026

        Habertürk Ana Haber bülteninde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen önemli gelişmeler masaya yatırılıyor. Araç kiralama sektöründeki ekonomik düşüşten, soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlere kadar pek çok kritik başlık detaylandırılıyor. Ayrıca Fransa'daki asgari ücret düzenlemeleri ve yeni...
        #Ara tatil
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        "ABD İsrail'e yardımını kademeli olarak azaltacak"
        "ABD İsrail'e yardımını kademeli olarak azaltacak"
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        Küslük iddialarına yanıt
        Küslük iddialarına yanıt
        İspanya'da genel grev
        İspanya'da genel grev
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL