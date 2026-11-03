Matematikte dünya birincisi oldu

Almanya’nın başkentinde düzenlenen Einstein Olimpiyatları’na katılan Zeynep Elif Altınkeser, Einstein Matematik Olimpiyatları’nda dünya birincisi, Einstein Fen Olimpiyatları’nda ise dünya altıncısı oldu. Henüz 7. sınıfta iki farklı bilim alanında dünya derecesi elde eden Altınkeser, Türkiye’yi uluslararası bir organizasyonda başarıyla temsil etti.

"ÜLKEMİZ ADINA BÜYÜK BİR GURUR"

Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Selim Genç, öğrencilerin bilimsel meraklarını geliştirmelerinin ve yeteneklerini uluslararası platformlarda ortaya koyabilmelerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Zeynep Elif’in matematikte dünya birinciliği, fen bilimlerinde ise dünya altıncılığı elde ederek ülkemizi uluslararası bir platformda başarıyla temsil etmesi hepimiz için büyük bir gurur. Gençlerimizin bilim alanında dünyayla rekabet edebildiğini gösteren bu başarıları çok kıymetli buluyoruz.

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Eğitim anlayışımızın merkezinde öğrencilerimizin potansiyellerini keşfetmeleri, bilimsel düşünmeleri, sorgulamaları ve öğrendiklerini hayata geçirebilmeleri var. 25 yıldır öğrencilerimizi yalnızca sınavlara değil, değişen dünyaya hazırlamak için çalışıyoruz. Zeynep Elif’i yürekten kutluyor; bu başarıda emeği bulunan öğretmenlerimize ve ailesine teşekkür ediyorum.”