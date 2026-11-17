Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; OYSS kapsamında gerçekleştirilen okul geneli ortak yazılı sınavların sonuçlarını anlamlı geri bildirimlere dönüştürmek amacıyla 'Analiz ve Raporlama' modülü; öğretmen, öğrenci ve velilerin erişimine açıldı.

Yeni uygulamayla sınav sonuçları; soru, öğrenme çıktısı, öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde ayrıntılı olarak incelenebilecek. Soru bazlı puan girişlerinin e-Okul üzerinden tamamlanmasının ardından sistem tarafından analiz ve geri bildirim raporları otomatik olarak oluşturulacak.

ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME EKSİKLİKLERİNİ BELİRLEYEBİLECEK

Öğretmenler, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden OYSS modülüne erişerek öğrencilerin öğrenme çıktısı bazlı performanslarını, sınav puan dağılımlarını, öğrenci-soru puanlarını ve soru güçlük değerlerini inceleyebilecek.

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Elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin öğrenme eksiklikleri belirlenerek pekiştirme, destekleme ve telafi çalışmaları planlanabilecek. Öğrenci ve veliler ise sistem üzerinden soru bazlı puanları ve öğrenme çıktısı düzeyindeki performansları görüntüleyebilecek. Böylece öğrencilerin başarılı oldukları ve gelişime ihtiyaç duydukları alanlar belirlenebilecek, veliler de çocuklarının öğrenme süreçlerini daha yakından takip edebilecek.