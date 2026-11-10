Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 88. yılında silah arkadaşları ve vatanımızın bağımsızlığı uğruna fedakârlık gösteren bütün şehit ve gazilerimizle birlikte rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz. 10 Kasım’ı, milletimizin tarihî mücadelesini, cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve gelecek nesillere karşı taşıdığımız sorumluluğu yeniden idrak ettiğimiz anlamlı bir gün olarak görüyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık iradesine önderlik etmiş, bu iradeyi cumhuriyetle taçlandırarak tarihimizin seyrini değiştirmiş büyük bir devlet adamıdır. Onun askerî ve siyasi liderliğiyle Başöğretmenlik vasfı, cumhuriyetin kuruluş ve yükseliş iradesinin birbirini tamamlayan yönleridir. Cumhuriyetin geleceğini sınıflarda yetişecek nesillerin bilgi ve irfanıyla ilişkilendiren bir önderden söz ediyoruz. Öğretmenlere seslenirken dile getirdiği 'Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.' sözü, eğitime yüklediği tarihî sorumluluğun ifadesidir. Fikri hür bir zihin sorar, araştırır, muhakeme eder. Vicdanı hür bir insan, ahlaki sorumluluk taşır; hakkı ve hakkaniyeti gözetir. İrfanı hür bir nesil, kendi kültürünün derinliğini kavrar, insanlığın ortak birikimine açık olur. Bugün biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerimizin düşünme ve muhakeme becerilerini geliştirmeyi, onları millî ve manevi değerleriyle bütünleşmiş, sorumluluk sahibi, bilgiye ve öğrenmeye açık bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bir milletin hafızası, kurucu iradesini ve o iradeyi hazırlayan tarihî birikimi birlikte taşır. Bu bilinçle yetişen nesiller, geçmişlerinden aldıkları güçle geleceği inşa eder.

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Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Atatürk’ün bizlere emanet ettiği miras, her kuşağın yeniden üstlendiği tarihî bir sorumluluktur. Millî egemenliğe, tam bağımsızlığa, demokrasiye, cumhuriyete ve ilme sahip çıkmak; öğretmenin emeğini, öğrencinin merakını ve ailenin katkısını yüceltmek bu sorumluluğun özünü oluşturur.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet, saygı ve minnetle anıyor; Cumhuriyetimizin geleceği için sınıflarımızda emek veren bütün öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza şükranlarımı sunuyorum.”