Türkiye’nin eğitimde öncü kurumlarından Doğa Koleji, 25. yılında da öğrencilerin başarılarını ödüllendirmeye ve eğitim yolculuklarına destek olmaya devam ediyor. Her yıl Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Doğa Koleji Bursluluk Sınavı, 9-10 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılabileceği sınavda, 9 Ocak Cumartesi günü 4, 5, 6 ve 7. sınıflar; 10 Ocak Pazar günü ise 8, 9, 10 ve 11. sınıflar sınava girecek. Doğa Kolejinin Türkiye genelindeki kampüslerinde gerçekleştirilecek sınavda öğrenciler, akademik başarılarını değerlendirme ve başarıları doğrultusunda %100’e varan burs kazanma fırsatı elde edecek.

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25 YILLIK KÖKLÜ EĞİTİM BİRİKİMİ

Çeyrek asırlık eğitim deneyimiyle Türkiye’nin dört bir yanında binlerce öğrenciyi geleceğe hazırlayan Doğa Koleji, akademik başarıyı yenilikçi eğitim yaklaşımları ve uluslararası standartlarla buluşturmaya devam ediyor.

Güçlü akademik kadrosu, çift dilli eğitim modeli, uluslararası eğitim iş birlikleri, teknoloji destekli öğrenme olanakları ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla öne çıkan Doğa Koleji, öğrencilerinin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini bütünsel bir yaklaşımla destekliyor.

25 yıllık köklü eğitim birikimini geleceğin ihtiyaçlarıyla buluşturan Doğa Koleji, ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarla eğitimdeki güçlü konumunu sürdürürken Bursluluk Sınavı aracılığıyla daha fazla öğrencinin nitelikli eğitim fırsatlarından yararlanmasını hedefliyor.

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ÖĞRENCİLER YÜZDE 100'E VARAN BURSLARDAN FAYDALANABİLECEK

Doğa Koleji Bursluluk Sınavı, öğrencilerin akademik başarılarını ödüllendirmenin yanı sıra eğitim yolculuklarına katkı sağlayan fırsatlarıyla da öne çıkıyor. Sınav sonuçlarına göre başarılı öğrenciler, yüzde 100’e varan burs imkânından yararlanabilecek. Bu yıl da sınava katılanlara Vitamin & Raunt dijital eğitim desteği hediye edilecek.

Öğrencilerin derslerine hazırlanmalarına, öğrendiklerini pekiştirmelerine ve akademik gelişimlerini desteklemelerine katkı sağlayan dijital eğitim içerikleriyle Doğa Koleji, burs kazanma fırsatını tüm katılımcılara sunulan bir eğitim desteğiyle tamamlıyor.

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Böylece Doğa Koleji, 25. yılında da yalnızca akademik başarıyı ödüllendirmekle kalmıyor, sınava katılan her öğrencinin eğitim yolculuğuna değer katmayı sürdürüyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI, KATILIM ÜCRETSİZ

9-10 Ocak 2027 tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek Doğa Koleji Bursluluk Sınavı’na katılım ücretsiz olacak.

Sınava başvurmak ve detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler ile veliler https://www.dogakoleji.k12.tr/bursluluk ziyaret edebilecek.