YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir
ÖSYM tarafından 25 Şubat Pazar günü YÖKDİL heyecanı yaşandı. Akademik kariyer hedefi olan adayların katılım gösterdiği YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı kitapçığının %10'luk kısmı açıldı. Şimdi ise gözler YÖKDİL sonuçları ekranına çevrildi. Bilindiği üzere Yabancı Dil Sınavı bugün saat 10.15'te başladı ve 13.15'te sona erdi. Toplamda 104 bin 485 aday katılım sağladığı YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024/1 YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF tamamı yayınlandı mı?
YÖKDİL sonuçları için gözler ÖSYM’’de! Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024 - YÖKDİL/1) sona erer ermez “2024 YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aranıyor. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.İşte YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sınav soruları cevapları hakkında detaylar…
YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
2024-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
25 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2024-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 25 Şubat 2024 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 6 Mart 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.
YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Sınav sonuçları 15 Mart'ta ÖSYM'nin AİS ekranından ilan edilecek.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. ÖSYM takvimine göre YÖKDİL sonuçları 15 Mart’ta açıklanacak.