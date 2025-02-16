YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayımlandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonrası gözler sınav sonuçlarına çevrildi. İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan sınavın sonuçları, adayların lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik başvurularında önemli bir kriter olacak. ÖSYM takvimine göre, YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihi haberimizde derledik. Açıklanan sonuçlar, sınav tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak. İşte 2025 YÖKDİL/1 sınav sonuç tarihi...
Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1), 16 Şubat’ta tamamlandı. İngilizcede fen, sağlık ve sosyal bilimler; Arapçada ise sosyal bilimler alanında gerçekleştirilen sınavın ardından, adaylar sonuç tarihini merak ediyor. ÖSYM’nin açıklama takvimine göre, 2025-YÖKDİL/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Sonuçlar açıklandığında, adaylar ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...
2025 YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!
2025-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.
16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/21 temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 16 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 26 Şubat 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Soruların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak, sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görebilecek. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin internet adresinde olacak.
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?
ÖSYM'nin açıkladığı 2025 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile 2025 YÖKDİL sonuç tarihi paylaşılmıştı. Takvime göre YÖKDİL sonuçları 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
YÖKDİL TAKVİMİ 2025
YÖKDİL/2
Başvuru Tarihleri:
11.06.2025
18.06.2025
Sınav Tarihi:
27.07.2025
Sonuç Tarihi:
15.08.2025
(e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler)
Başvuru Tarihleri:
06.05.2025
14.05.2025
Sınav Tarihi
24.05.2025
Sonuç Tarihi:
24.05.2025