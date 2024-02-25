YÖKDİL sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Özellikle yüksek lisans başvurusu için tercih edilen Yabancı Dil Sınavı 25 Şubat Pazar günü gerçekleşti. Sınavın hemen ardından adaylar sonuç araştırmalarına başladı. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur sorusuna yanıt aranıyor. ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinde ekranın açılması bekleniyor. Peki, ÖSYM AİS giriş ekranı ile 2024/1 YÖKDİL sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar