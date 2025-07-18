Yılın ikinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) 27 Temmuz’da yapılacak. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylar ile akademik dil yeterliliği puanına ihtiyaç duyan adaylar, sınava nerede gireceklerini merak ediyordu. Konu ile ilgili ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi. 2025 YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 2025 YÖKDİL giriş belgesi alma ekranı…