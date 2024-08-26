YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı: 2024 YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Bu yılın ikinci YÖKDİL sınavı sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile belli oldu. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, belirtilen tarihin yaklaşmasıyla beraber sonuçlar için ÖSYM duyurularına odaklandı. Peki 2024 YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL/2 sonuç sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)…
YÖKDİL sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos’ta düzenlendi. Puanlarını merak eden adaylar, 2024 yılının ikinci ve son YÖKDİL sınavı sonuç tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. 2024 YÖKDİL/2 sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takviminde işaretlenmişti. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
YÖKDİL/2 TAMAMLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos’ta düzenlendi.
Ağustos ayının son haftasına girilirken gözler sonuçlara çevrildi.
YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre YÖKDİL/2 sonuçları, 29 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
YÖKDİL ERKEN AÇIKLANIR MI?
YÖKDİL/2 sonuçlarının belirtilen tarihten erken açıklanacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Konu hakkında bir gelişme yaşanması halinde haberimizde yer verilecektir.