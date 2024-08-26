Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YÖKDİL/2 sonuç sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr): 2024 YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı: 2024 YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Bu yılın ikinci YÖKDİL sınavı sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile belli oldu. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, belirtilen tarihin yaklaşmasıyla beraber sonuçlar için ÖSYM duyurularına odaklandı. Peki 2024 YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL/2 sonuç sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 11:57 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YÖKDİL sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos’ta düzenlendi. Puanlarını merak eden adaylar, 2024 yılının ikinci ve son YÖKDİL sınavı sonuç tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. 2024 YÖKDİL/2 sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takviminde işaretlenmişti. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

        2

        YÖKDİL/2 TAMAMLANDI!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos’ta düzenlendi.

        Ağustos ayının son haftasına girilirken gözler sonuçlara çevrildi.

        3

        YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre YÖKDİL/2 sonuçları, 29 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

        4

        YÖKDİL ERKEN AÇIKLANIR MI?

        YÖKDİL/2 sonuçlarının belirtilen tarihten erken açıklanacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Konu hakkında bir gelişme yaşanması halinde haberimizde yer verilecektir.

        YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        İzlanda'da buz mağarası çöktü
        İzlanda'da buz mağarası çöktü
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Silahlı saldırgan, aracının lastikleri patlatılarak yakalandı!
        Silahlı saldırgan, aracının lastikleri patlatılarak yakalandı!
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu!
        Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu!
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Muslera müjdesi!
        Muslera müjdesi!
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı