İstanbul Sultangazi'de yokuşta kayan çocukların ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı.
Olay, geçen cumartesi günü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Eyüp Gönen Parkı'nın yanında bulunan yokuştan aşağı kayan çocuklar, karın keyfini çıkarmaya çalıştı. Naylon poşetlerle yokuş aşağı kayan çocuklar, sokağın sonuna geldiklerinde diğer sokaktan geçen araçla karşı karşıya geldi. Çocuklar aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, bir çocuk seyir halindeki aracın arka tekerleğine kafasını çarptı. O anlar, çocukların kar keyfini görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
YORUMLAR