Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, başrollerini İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Ezgi Eyüboğlu, Olgun Toker ve Tamer Levent’in paylaştığı heyecanla beklenen film seyirciyle buluştu. Gösterim öncesi yönetmen Bedran Güzel ile oyuncular basın mensuplarının karşısına çıktı.

"İLK FİLMDEN DAHA EĞLENCELİ"

Filmin senaryosunu da yazan İbrahim Büyükak, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Biz geçen sene bir yola başladık. Yol Arkadaşım seyircimiz tarafından çok sevildi ve sahip çıkıldı. Bir yıl sonra “Yol Arkadaşım 2” ile karşınızdayız ve çok mutluyuz. Çok güzel bir film yaptık. İlk filmimizi çok seviyoruz ama bu film hem komedisi hem de eğlencesi ile ilk filmin çok üzerinde oldu”. 3. film gelir mi sorularına ise Büyükak: “Biz çok keyif alıyoruz. Eğer seyircimiz de filmimizi sevip ilgi gösterirse neden 3. film de gelir” dedi.

Oğuzhan Koç: “Çok güzel bir film yaptık. Güzel bir ekibiz. Aramızda ustalarımız var. İlk filmin çok üzerinde olduğunu ve eğlencesinin daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Heyecanlıyız, seyircinin tepkisini bekliyoruz. ”

Filmin yönetmeni Bedran Güzel ise: “Oğuzhan’ı da İbrahim’i de çok önceden tanıyorum. İkisiyle de çalışmak benim için büyük keyif. Kamera önündeki ve arkasındaki arkadaşlara teşekkür ederim işimi çok kolaylaştırdılar” dedi.

Yol Arkadaşım 2 filminin galasına katılan ünlü isimler arasında Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler, Seda Sayan, Oğulcan Engin, Murat Dalkılıç,, Arda Turan, Safiye Soyman, Hakan Altun, Berkay, Doğuş, Kaan Yıldırım, Bülent Emrah Parlak, Hamdi Kahraman, Burcu Kara, Fırat Parlar, Tuvana Türkay, Bensu Soral, Hakan Baş, Ayta Sözeri, Şahin Irmak, Hakan Algül, Duygu Bal, İrfan Özeta, Erdem Baş, Yağmur Tarısevsin, Serenay Aktaş, Varol Yaşaroğlu, Turabi, Danilo Zanna, Begüm Yücetan, Ezgi Avcı, İdil Fırat, Ümit Erdim, Burak Kut, Murat Evgin, Şinasi Yurtsever, Burak Satıbol, Murat Cengiz, Doğu Demirkol, Ece Erken vardı.

"ANNELERE KÜSÜLMEZ"

Sunucu Ece Erken galaya yalnız katıldı. Annesi ile tartıştığı ve küstüğü yönündeki sorulara Ece Erken “Annelere küsülmez annemle aramda bir şey yok. Babam ile annem arasında bazen benden kaynaklanan sorunlar oluyor.” dedi.





MURAT'IN TOKASI DİKKAT ÇEKTİ



Yakın zamanda Hande Erçel ile ayrılan ve adı Melis Sezen ile aşk iddialarına karışan Murat Dalkılıç saç ve giyim tarzı şaşırttı. Uzun saçlarını toplayarak toka ile tutturan şarkıcı sorulan aşk sorularını kısa kısa geçiştirerek “Ben herkesle fotoğraf paylaşıyorum, Melis ile de bir fotoğraf paylaştık aşk diye yazıldı. Tabi ki böyle bir şey yok. “ cevabını verdi.





"ÇOCUK İSTİYORUZ"

Oyuncu Mert Fırat ile hayatını birleştiren İdil Fırat galata yalnız katıldı. Evliliklerinin birinci ayını kutladıklarını söyleyen İdil Fırat “Zaman çok çabuk geçiyor dün evliliğimizin birinci ayını kutladık. Her şey şuan çok güzel gidiyor. “ dedi. Muhabirlerin çocuk isteyip istemediğini soran muhabirlere İdil Fırat “İkinizde çocuk sahibi olmayı çok istiyoruz. Fakat 2-3 senemiz var daha” cevabını verdi.



"ÇOCUKLARIM İLE GURUR DUYUYORUM"



“Organize İşler 2” filmi ile seyircinin karşısına çık aya hazırlanan Yılmaz Erdoğan da galaya yalnız katıldı. Eski öğrencilerinin böyle projeler ortaya çıkarmasının gurur verici olduğunu söyleyen Erdoğan, “Çocuklarım ile gurur duyuyorum. Çünkü ben onların böyle işler yapacağını biliyordum. Bunu görmekte beni çok mutlu etti “ dedi. “Organize İşler 2"ninde az bir zamanı kaldığını söyleyen Yılmaz Erdoğan “Bizim filminizde de çok güzel performanslar ortaya çıktı. Kıvanç yine inanılmaz bir kompozisyon ortaya çıkardı. Çok büyük bir aktör. Onun yanında diğer oyuncularda çok özverili çalıştı bizde oldukça heyecanlıyız. “ dedi. Öte yandan Yılmaz Erdoğan oyuncu Ata Demirer’in de filmde küçük bir katkısı olduğunu söyledi.

ALPER SORUSU UTANDIRDI

Fenerbahçeli Alper Potuk ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Tuvana Türkay, geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafla yine gündeme gelmişti. Fotoğrafta aynaya yansıyan kişinin aşk yaşadığı Alper Potuk olduğu konuşulmuştu. Konu ile ilgili sorulara cevap vermek istemediğini söyleyen Tuvana Türkay “Arkadaşlar bugün özel hayat yok” demek ile yetindi.

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