Yol Arkadaşım 2 filmi televizyon ekranlarından izleyicileri ile buluşacak. 2018 yılı yapımı komedi filminin başrolünde Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak yer alıyor. Ufuk Bayram tarafından yazılan hikaye İbrahim Büyükak tarafından senaryo haline getirilmişti. Filmin çekimleri ise İstanbul'da gerçekleştirildi.

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI KİMLER?

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "Yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...