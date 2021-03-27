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Düzce-Zonguldak karayolu kapandı! Heyelan!

Düzce-Zonguldak karayolunda meydana gelen çökme nedeniyle, Düzce istikametine doğru yolun 85 metrelik bölümü kayboldu. Bölgede Düzce Valisi Cevdet Atay ve Karayolları yetkilileri inceleme yaptı. Vali Atay, “Hızlı bir şekilde geçiş sağlanacak, bu da 3-4 günü bulacak” dedi

HEYELAN! Son dakika: Düzce-Zonguldak karayolu çöktü!
Düzce-Zonguldak karayolu kapandı! Heyelan!
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İHA

Düzce’yi, Karadeniz’e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan Düzce- Zonguldak karayolunda aşırı yağışlar sonrasında duble yol gece saatlerinde tamamen çöktü. Yolun, Düzce istikametine doğru olan kısmında 85 metrelik bölümü kayboldu. Heyelanın meydana geldiği alanda Düzce Valisi Cevdet Atay ve Karayolları yetkilileri alternatif yol güzergahı ile ilgili incelemeler yaptılar.

"HEYELAN ETKİSİNİ ARTIRDI"

İHA'da yer alan habere göre incelemenin ardından açıklamada bulunan Vali Cevdet Atay, çalışmaların hemen başlayıp hızlı bir şekilde geçişin sağlanacağını belirterek, “Akçakoca Düzce Karayolunun 6. kilometresindeyiz. Heyelan dün geceden itibaren etkisini arttırdı. Arkadaşlar zamanında tedbirlerini aldı yolu trafiğe kapadı.

"ÇALIŞMA 3-4 GÜNÜ ALACAK"

Jandarma ve polis ekiplerimiz hem Düzce tarafından hem de Akçakoca tarafından yolu trafiğe kapadı. Karayolları yetkilileri buradalar. Hızlı bir şekilde geçiş sağlanacak, buda 3-4 günü alacak. Ondan sonra da burada kalıcı yapım işlerine hızlı bir şekilde başlayacaklar. Çünkü burası önemli bir yol, ticarete yönelik ciddi bir yol. Karayolları hızlı bir çalışma yapacak” ifadelerinde bulundu.

KÜÇÜK ARAÇLAR KÖY YOLLARINA YÖNLENDİRİLİYOR

Akçakoca'dan İstanbul yönüne gidecek araçlar, Kocaali Sakarya istikametinden, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri yönünde uyarı yapılıyor. Yol güzergahında kurulan jandarma güvenlik noktasından büyük ve tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, küçük araçlar ise köy yollarına yönlendiriliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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